Официально: бой Усик – Гассиев перенесен

Финальный бой боксерской Лиги чемпионов между украинским чемпионом мира в первом тяжелом весе по версиям WBC/WBO Александром Усиком (14-0, 11 КО) и обладателем поясов IBF/WBA Муратом Гассиевым (26-0, 19 КО) из России перенесен на лето.

UPDATE: We are currently finalising the dates and venues for our summer #AliTrophy finals #UsykGassiev #GrovesSmith - these are massive finals and we want to get this just right! #WBSS pic.twitter.com/ocjkAUB0c2