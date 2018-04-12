Официально: бой Усик – Гассиев перенесен

Финальный бой боксерской Лиги чемпионов между украинским чемпионом мира в первом тяжелом весе по версиям WBC/WBO Александром Усиком (14-0, 11 КО) и обладателем поясов IBF/WBA Муратом Гассиевым (26-0, 19 КО) из России перенесен на лето.

UPDATE: We are currently finalising the dates and venues for our summer #AliTrophy finals #UsykGassiev #GrovesSmith - these are massive finals and we want to get this just right! #WBSS pic.twitter.com/ocjkAUB0c2 — Kalle & Nisse Sauerland (@SauerlandBros) 12 апреля 2018 г.

"Сейчас мы финализируем даты и арены летних финалов. Это большие бои и мы хотим, чтобы все было правильно", – написал в Twitter организатор World Boxing Super Series Калле Зауэрланд,

Функционер при этом не уточнил, изменилось ли место проведения финала. Изначально, датой проведения было выбрано 11 мая.

Недавно появились разговоры о том, что этот бой из Саудовской Аравии могут перенести в России.

Промоутер Усика Александр Красюк сделал резкое заявление по этому поводу.