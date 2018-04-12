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Официально: бой Усик – Гассиев перенесен

5.4тЧитать новость на украинском

Финальный бой боксерской Лиги чемпионов между украинским чемпионом мира в первом тяжелом весе по версиям WBC/WBO Александром Усиком (14-0, 11 КО) и обладателем поясов IBF/WBA Муратом Гассиевым (26-0, 19 КО) из России перенесен на лето.

"Сейчас мы финализируем даты и арены летних финалов. Это большие бои и мы хотим, чтобы все было правильно", – написал в Twitter организатор World Boxing Super Series Калле Зауэрланд,

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Функционер при этом не уточнил, изменилось ли место проведения финала. Изначально, датой проведения было выбрано 11 мая.

Недавно появились разговоры о том, что этот бой из Саудовской Аравии могут перенести в России.

Промоутер Усика Александр Красюк сделал резкое заявление по этому поводу.

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Темы
боксерская Лига чемпионовWBSSУсик - Гассиев
Персоны
Александр УсикМурат Гассиев
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