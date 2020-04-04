Бой между чемпионом WBA, IBF, WBO, IBO в супертяжелом весе Энтони Джошуа и Кубратом Пулевым не состоится 20 июня.

Поединок между британским и болгарским боксерами перенесен на неопределенный срок из-за пандемии коронавируса.

21 марта стало известно, что встреча украинского чемпиона WBC, WBA и WBO Василия Ломаченко с чемпионом IBF в легком весе Теофимо Лопесом также не состоится в запланированную дату.

Кроме того, из-за эпидемии сорван поединок Александр Усик - Дерек Чисора.

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