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4 апреля • обновлено в 09:39
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Бой Джошуа - Пулев официально отменен из-за коронавируса

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Бой между чемпионом WBA, IBF, WBO, IBO в супертяжелом весе Энтони Джошуа и Кубратом Пулевым не состоится 20 июня.

Поединок между британским и болгарским боксерами перенесен на неопределенный срок из-за пандемии коронавируса.

21 марта стало известно, что встреча украинского чемпиона WBC, WBA и WBO Василия Ломаченко с чемпионом IBF в легком весе Теофимо Лопесом также не состоится в запланированную дату.

Кроме того, из-за эпидемии сорван поединок Александр Усик - Дерек Чисора.

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Автор
Максим Богданов Максим Богданов
Персоны
Александр Усик Энтони Джошуа
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