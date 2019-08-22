Одной рукой: Фьюри завел фанатов дерзким заявлением

Экс-чемпион мира в супертяжелом весе Тайсон Фьюри, отвечая на вопрос о возможном бое с чемпионом по версиям WBA, IBF и WBO Энди Руисом, заявил, что ему хватит и одной руки для победы.

По словам британца, он перебоксирует Руиса, если потребуется, даже одной левой.

Тайсон Фьюри

"Послушайте, это жизнь. Никто не знает наверняка, что произойдет завтра. И не в моих правилах зарекаться. Но одно я знаю точно - побью Руиса даже одной рукой. Причем неважно какой именно - пусть решают болельщики. Мне вполне хватит одной руки, чтобы его перебоксировать", - заявил Фьюри.

Отметим, что сперва Фьюри предстоит встретиться в ринге со шведом Отто Валлином - этот бой состоится 13 сентября в Лас-Вегасе. В случае победы затем британец в начале 2020 года проведет поединок-реванш с чемпионом WBC американцем Деонтэем Уайлдером - их первая схватка завершилась вничью.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Тайсон Фьюри в интервью высмеял украинца Владимира Кличко.

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