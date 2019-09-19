"Один из тех": в России отреагировали на важное решение Усика

Менеджер российского полутяжа Дмитрия Бивола Вадим Корнилов восхитился украинцем Александром Усиком.

Россиянин поддержал решение нашего соотечественника перейти в супертяжелую весовую категорию. При этом Корнилов выразил уверенность в том, что Александр успешно покорит дивизион.

Александр Усик

"Он настолько хороший боксер, что может перейти в любой дивизион, и оставаться на высоком уровне. Он, как один из тех бойцов вне зависимости от весовой категории, который способен двигаться по дивизионам вниз и вверх и преуспевать везде. Он похож на Мэнни Пакьяо. Он может преуспеть везде. Усик один из таких бойцов. Мне нравится его боевой стиль", – цитирует менеджера Boxing News 24.

Как сообщал OBOZREVATEL, бывший соперник Александра Усика Мурат Гассиев высказался о сенсационном поражении Энтони Джошуа от Энди Руиса.

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