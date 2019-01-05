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''Очень впечатлил'': экс-чемпион мира хочет сразиться с Гвоздиком

1.3тЧитать материал на украинском

Бывший чемпион мира во втором среднем весе по версии Всемирного боксерского совета Баду Джек хочет провести поединок против украинца Александра Гвоздика. Шведский боксер признался, что восхищен стилем украинского боксера.

"Гвоздик меня очень впечатлил. Он хороший финишер. Не знаю, имею ли я право судить его, но он был близок к поражению. Так что этот молодой парень также заслуживает уважения. Не знаю, побью ли я его. Время покажет. Сейчас я сконцентрирован на поединке с Маркусом Брауном", - рассказал Джек в интервью FightHype.

Баду Джек

Баду Джек

USA TODAY Sports

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Шведский боксер поделился своими впечатлениями от боя украинца против Адониса Стивесона.

"Это был хороший поединок. По моему мнению, Стивенсон вел на записках. То, что случилось потом – это печально. Но слава Богу, Адонис очнулся и постепенно приходит в себя. Я желаю ему всего наилучшего. Мы молимся за него. И Гвоздику желаю того же. Надеюсь, я с ним встречусь", - выразил поддержку боксерам Джек.

Как сообщал OBOZREVATEL:

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Тема
Гвоздик - Стивенсон
Персоны
Александр ГвоздикАдонис Стивенсон
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