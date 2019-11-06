"Очень странный бой": Ковалева и Альвареса заподозрили в "договорняке"

Американский боксер Крис Юбэнк, чемпион мира IBO во втором среднем весе, прокомментировал бой Сергея Ковалева и Сауля Альвареса, который закончился поражением россиянина в 11-м раунде.

Сергей Ковалев - Сауль Альварес

"Ужасный бой. Ковалев выглядел так, будто старался не причинить вреда Канело. Пока Альварес не нокаутировал Сергея, поединок напоминал спарринг. Понятия не имею, что это было. Очень странный бой. Ковалев в ходе карьеры запомнился мощными нокаутами, но в этом поединке до последнего момента делал какие-то тычки в сторону Альвареса", – приводит слова Юбэнка boxingnews24.

На счету Ковалева 39 поединков в профессиональном боксе, в которых он одержал 34 победы (в том числе 29 нокаутом) и потерпел четыре поражения, а еще один бой завершился вничью.

Как сообщал OBOZREVATEL, Ковалев в минувшую субботу проиграл техническим нокаутом в 11-м раунде и лишился титула чемпиона мира по версии WBO. Была опубликована показательная статистика ударов в бою.

Посмотри первым новую откровенную фотосессию Свитолиной у нас в Telegram!