"Обср*лись ещё до боя": Лопес назвал главную фишку Ломаченко

Максим Богданов Бокс 19:50, 25.04.2020

Чемпион IBF Теофимо Лопес (15-0, 12 КО) считает, что украинец Василий Ломаченко (14-1, 11 КО) очень силён психологически.

Василий Ломаченко
sport.ua

"Самая главная фишка — это психология, его ментальная стойкость. Вокруг Ломаченко много хайпа. Поэтому большинство его оппонентов проиграло ему ещё до выхода на ринг. Они верили в весь тот хайп. Точно так же когда-то побеждал Майк Тайсон. Ещё до того, как он выходил на ринг, его оппоненты обс*рались, с*ались от страха. Вся правда в том, что у нас нет такого же уважения к Ломаченко. Я моложе, сильнее, быстрее и умнее. Главное — показать всё это в бою. Да, он раньше выигрывал бои ещё до того, как выходил на ринг. Но и я побеждал точно так же..." - цитирует Лопеса vringe.com.

Как сообщал OBOZREVATEL, Василий Ломаченко ответил на выпады американского боксера. ранее Лопес неожиданно назвал причину, по которой может не выйти на поединок против Василия.

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