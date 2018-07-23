"Показал всей России!" Скандал с "героизмом" Усика получил продолжение

Украинский боксер Александр Усик заслуживает присвоения ему звания Героя Украины, как предложил премьер-министр Украины Владимир Гройсман.

"Звание Героя Украины должен присваивать президент, а Гройсман говорит, как и мы, что надо дать это звание. Но это все равно прерогатива президента, а не премьер-министра. Возможно, глава государства и сам думает это сделать, потому что человек этого заслуживает", - сказал в комментарии OBOZREVATEL народный депутат от фракции "Народный фронт" Иван Спорыш.

Он положительно относится к такой инициативе.

Читайте также: Эффектный выход Усика на финал WBSS произвел фурор в Москве

"Усик для Украины и всего мира - образец, так что ничего плохого здесь нет. Я не против. По разному могут относиться к тому, что Усик поехал в Москву, и если бы он проиграл, то сейчас бы на него вылилось много негатива. А он выиграл, и показал всей России, что Украина и здесь вас побеждает. Так что я отношусь положительно", - сказал Спорыш.

Относительно целесообразности присвоения такого звания украинскому боксеру, пока на Донбассе идет война, нардеп считает, что герои есть и на передовой, и в тылу .

"Я также считаю, что Герои Украины воюют на Донбассе, это действительно так. Но и там герои, и здесь герои, потому что Усик показал себя с хорошей стороны, как он сказал: "Украина, я тебя люблю", - пояснил он.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, в Украине разгорелся скандал из-за предложения Гройсмана присвоить Усику звание Героя Украины.