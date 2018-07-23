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"Показал всей России!" Скандал с "героизмом" Усика получил продолжение

6.4тЧитать новость на украинском

Украинский боксер Александр Усик заслуживает присвоения ему звания Героя Украины, как предложил премьер-министр Украины Владимир Гройсман.

"Звание Героя Украины должен присваивать президент, а Гройсман говорит, как и мы, что надо дать это звание. Но это все равно прерогатива президента, а не премьер-министра. Возможно, глава государства и сам думает это сделать, потому что человек этого заслуживает", - сказал в комментарии OBOZREVATEL народный депутат от фракции "Народный фронт" Иван Спорыш.

Он положительно относится к такой инициативе.

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"Усик для Украины и всего мира - образец, так что ничего плохого здесь нет. Я не против. По разному могут относиться к тому, что Усик поехал в Москву, и если бы он проиграл, то сейчас бы на него вылилось много негатива. А он выиграл, и показал всей России, что Украина и здесь вас побеждает. Так что я отношусь положительно", - сказал Спорыш.

Относительно целесообразности присвоения такого звания украинскому боксеру, пока на Донбассе идет война, нардеп считает, что герои есть и на передовой, и в тылу .

"Я также считаю, что Герои Украины воюют на Донбассе, это действительно так. Но и там герои, и здесь герои, потому что Усик показал себя с хорошей стороны, как он сказал: "Украина, я тебя люблю", - пояснил он.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, в Украине разгорелся скандал из-за предложения Гройсмана присвоить Усику звание Героя Украины.

Читайте все новости по теме "Эксклюзив" на Обозревателе.

Тема
Эксклюзив
Место
Украина
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