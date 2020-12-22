Обидчика Ломаченко назвали одним из двух лучших бойцов 2020 года

Теофимо Лопес, который сенсационно победил украинца Василия Ломаченко в бою за титул абсолютного чемпиона мира в легком весе, был признан лучшим бойцом 2020 года вместе с Тайсоном Фьюри.

Авторитетное издание The Ring объясняет свой выбор тем, что 23-летний американец не только одолел чемпиона, который владел несколькими поясами, а и боксера, которого многие считали лучшим в мире. Отмечается также, что Лопес сумел достойно проявить себя во второй половине боя, когда Ломаченко пошел в атаку, а затем выиграл 12-й раунд, сняв все вопросы о возможном камбэке.

Что касается Фьюри, то он, как и Теофимо, провел только один поединок в 2020-м, не оставив шансов Деонтею Уайлдеру в чемпионском противостоянии. Британец доминировал на протяжении всего боя, пока тренер американца не выбросил на ринг белое полотенце. В издании отметили непростой путь, который прошел Тайсон после победы над легендарным украинцем Владимиром Кличко в 2015 году. Фьюри признался, что после этого триумфа его не интересовала защита титулов, поскольку он уже достиг того, чего хотел. Позже желание сбросить вес и вернуться на ринг стало для него интересным испытанием.

Как сообщал OBOZREVATEL, Ломаченко заявил, что не проиграл поединок Лопесу, и сказал, что судьи, работавшие на этом противостоянии, "были заряжены".