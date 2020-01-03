Обидчика Гвоздика из России могут лишить чемпионского пояса: спортивные итоги 2 января

В социальной сети Instagram появилось раритетное фото Василия Ломаченко и Александра Гвоздика, а вратарь сборной Украины Андрей Лунин сменит клуб.
OBOZREVATEL представляет главные спортивные новости четверга, 2 января.
Кроме того, россиянина Артура Бетербиева могут лишить чемпионского пояса из-за его политических взглядов. Наши читатели считают наиболее интересными следующие материалы:
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