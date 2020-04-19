"Объединяет не политика, а другое": Усик рассказал о жизни в Крыму

Прославленный украинский боксер Александр Усик признался, что по приезду в Крым, старается не общаться с друзьями на политические темы.

Александр Усик @usykaa

"Я был в Крыму летом. Какие настроение? У меня мама там. Я общаюсь почти каждый день со своим кумом. Они выехали, за городом живут. Настроение: солнце. Они живут, потому что надо жить. Мое окружение - те, с кем я общался и дружу - мы стараемся политические вещи не затрагивать, потому что из 10 человек, у двух, трех, пяти - разные убеждения и видения. Нас объединяет не политика, а другое. Мы стараемся не использовать в нашем разговорном рационе политические темы", - заявил супертяж на Youtube-каналу "В гостях у Гордона".

Как сообщал OBOZREVATEL, 9 апреля Усик заявил, что Крым принадлежит людям, живущим на полуострове, о которых Украина забыла.