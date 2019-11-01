"Оба готовы": у Усика возник неожиданный вариант с боем против экс-соперника Кличко

Украинец Александр Усик является одним из двух главных претендентов на поединок с обладателем титула WBO Inter-Continental в тяжелом весе британцем Дереком Чисорой.

Дерек Чисора boxingscene.com

По словам известного промоутера Эдди Хирна, Чисора нацелился на бой с одним из двух боксеров-тяжеловесов, экс-чемпионов мира –Александром Усиком или Джозефом Паркером.

Чисора должен был встретиться с Паркером еще 26 октября, однако команда Паркера отказалась от боя в связи с болезнью спортсмена. В качестве замены ему был найден олимпийский бронзовый призер Дэвид Прайс, которого Чисора побил техническим нокаутом в четвертом раунде.

"Думаю, бой с Усиком можно сделать. Февраль 2020 года является хорошим вариантом. Два главных кандидата на бой с Чисорой – это Усик и Паркер. Они оба готовы", – сказал Хирн, которого цитирует Boxing Scene.

Стоит отметить, что в феврале 2012 года Дерек Чисора в титульном бою в Мюнхене противостоял Виталию Кличко и уступил украинцу решением судей.

Как сообщал OBOZREVATEL, Усик также считается претендентом на то, чтобы встретиться с победителем боя-реванша Энди Руис – Энтони Джошуа, однако на эту встречу есть еще один претендент – Кубрат Пулев по линии IBF.

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