"О политике не говори": Усик словами Тараса Шевченко обратился к украинцам

Украинский чемпион мира Александр Усик (16-0, 12 КО) обратился к своим подписчикам в Facebook нетленной фразой из "Кобзаря".

"Борітеся – поборете, Вам Бог помагає! За Вас правда, за Вас сила i воля святая!" - процитировал наш боксер знаменитые строки из поэмы "Кавказ" Тараса Григорьевича Шевченко.

Этот пост, а также внешний вид нашего соотечественника, вызвал бурное обсуждение у фанатов.

"Саня только о политике не говори не слово… просто промолчи, а так удачи в супертяжах", - пишут юзеры.

Как сообщал OBOZREVATEL:

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