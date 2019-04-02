"О политике не говори": Усик словами Тараса Шевченко обратился к украинцам

Украинский чемпион мира Александр Усик (16-0, 12 КО) обратился к своим подписчикам в Facebook нетленной фразой из "Кобзаря".
"Борітеся – поборете, Вам Бог помагає! За Вас правда, за Вас сила i воля святая!" - процитировал наш боксер знаменитые строки из поэмы "Кавказ" Тараса Григорьевича Шевченко.
Этот пост, а также внешний вид нашего соотечественника, вызвал бурное обсуждение у фанатов.
"Саня только о политике не говори не слово… просто промолчи, а так удачи в супертяжах", - пишут юзеры.
Как сообщал OBOZREVATEL:
Александр Усик официально объявил о своем переходе в супертяжелую весовую категорию.
Украинец дебютирует в новом дивизионе поединком против Карлоса Такама из Камеруна.
При этом бой Усик – Такам может быть перенесен, так как запланирован на ту же дату, что и схватка американцев Деонтея Уайлдера и Доминика Бризила.
Всемирный боксерский совет (WBC) не стала лишать украинца пояса чемпиона в тяжелом весе.
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