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"О Боже мой!" Ломаченко потряс ESPN своим трюком — видеофакт

4.4тЧитать материал на украинском

Украинский чемпион мира в легкой весовой категории по версиям WBA и WBO Василий Ломаченко (12-1, 9 КО) произвел настоящий фурор в студии знаменитого американского телеканала ESPN.

Наш соотечественник перед записью интервью показал, как легко жонглирует тремя теннисными мячиками. Ведущая в шутку предложила сделать это с четырьмя круглыми снарядами. Василий без раздумий взял четыре мяча, и как ни в чем не бывало начал жонглировать ими.

Такой трюк вызвал бурные эмоции у журналистки, которая не сдержалась, выкрикнув: "О Боже мой!"

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Персона
Василий Ломаченко
Место
США
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