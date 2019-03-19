"О Боже мой!" Ломаченко потряс ESPN своим трюком — видеофакт

Украинский чемпион мира в легкой весовой категории по версиям WBA и WBO Василий Ломаченко (12-1, 9 КО) произвел настоящий фурор в студии знаменитого американского телеканала ESPN.
Наш соотечественник перед записью интервью показал, как легко жонглирует тремя теннисными мячиками. Ведущая в шутку предложила сделать это с четырьмя круглыми снарядами. Василий без раздумий взял четыре мяча, и как ни в чем не бывало начал жонглировать ими.
Такой трюк вызвал бурные эмоции у журналистки, которая не сдержалась, выкрикнув: "О Боже мой!"
Как сообщал OBOZREVATEL:
Следующий поединок украинца Василия Ломаченко пройдет 12 апреля в Лос-Анджелесе.
Соперником чемпиона мира WBA и WBO станет обязательный претендент британец Энтони Кролла.
Василий планировал провести объединительный бой против чемпиона IBF Ричарда Комми, однако в последнем поединке ганец получил травму и не успеет восстановиться к запланированной дате боя.
Позже Ломаченко сделал заявление о своей карьере, рассказав о некотором дискомфорте в нынешней ситуации.
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