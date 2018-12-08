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''Нужно почувствовать'': Ломаченко назвал сильные стороны Педрасы

1.8тЧитать материал на украинском

Перед боем украинский боксер Василий Ломаченко сравнил своего будущего соперника пуэрториканца Хосе Педрасу с предыдущим – Хорхе Линаресом. Чемпион мира по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA) в легком весе назвал сильные стороны оппонента в предстоящем бою.

"Я думаю, что Линарес лучше и агрессивнее, чем Педраса, но он не такой простой, как все говорят. Он понимает, что делать в ринге. У него хорошая защита. Мне нужно проверить и почувствовать, что он может сделать в ринге. И только после этого я смогу сказать, но победить его будет не так просто, как все говорят", - цитирует Ломаченко BoxingScene.

''Нужно почувствовать'': Ломаченко назвал сильные стороны Педрасы

instagram.com/boxnation

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Напомним, что поединок Ломаченко - Педраса состоится 8 декабря в Нью-Йорке. На кону кроме титула украинца будет стоять пояс чемпиона мира по версии Всемирной боксерской организации (WBO) пуэрториканца. Накануне стали известны гонорары боксеров за этот бой.

Как сообщал OBOZREVATEL, на официальной церемонии взвешивания украинца Василия Ломаченко поддержал его друг абсолютный чемпион мира в первом тяжелом весе Александр Усик.

Читайте все новости по теме "Ломаченко - Педраса" на OBOZREVATEL.

Тема
Ломаченко - Педраса
Персоны
Василий ЛомаченкоХосе Педраса ГонсалесХорхе Линарес
Место
СШАНью-Йорк
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