''Нужно почувствовать'': Ломаченко назвал сильные стороны Педрасы

Перед боем украинский боксер Василий Ломаченко сравнил своего будущего соперника пуэрториканца Хосе Педрасу с предыдущим – Хорхе Линаресом. Чемпион мира по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA) в легком весе назвал сильные стороны оппонента в предстоящем бою.

"Я думаю, что Линарес лучше и агрессивнее, чем Педраса, но он не такой простой, как все говорят. Он понимает, что делать в ринге. У него хорошая защита. Мне нужно проверить и почувствовать, что он может сделать в ринге. И только после этого я смогу сказать, но победить его будет не так просто, как все говорят", - цитирует Ломаченко BoxingScene.

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Напомним, что поединок Ломаченко - Педраса состоится 8 декабря в Нью-Йорке. На кону кроме титула украинца будет стоять пояс чемпиона мира по версии Всемирной боксерской организации (WBO) пуэрториканца. Накануне стали известны гонорары боксеров за этот бой.

Как сообщал OBOZREVATEL, на официальной церемонии взвешивания украинца Василия Ломаченко поддержал его друг абсолютный чемпион мира в первом тяжелом весе Александр Усик.