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Нужно ли Усику присвоить звание Героя: украинцы дали ответ

1.4тЧитать новость на украинском

Боксеру Александру Усику, который стал абсолютным чемпионом мира в тяжелом весе после победы над россиянином Муратом Гассиевым, не стоит давать звание Героя Украины.

Такое мнение выразили читатели OBOZREVATELв соответствующем опросе на нашем сайте (всего проголосовали 8416 человек).

Так, 45% выбрали вариант "Усик - молодец, но звание Героя - перебор".

27% респондентов выразили более жесткую позицию, выразив убеждение, что Героями Украины являются лишь те, кто воюет на Донбассе.

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Лишь почти каждый пятый опрошенный (18%) считает, что Усик, установив историческое достижение в боксе, заслужил получить звание Героя.

Однако 8% проголосовавших выразили недопонимание, чем Усик лучше других спортсменов, заявив, что тогда уж "давайте всех награждать!"

Как сообщал OBOZREVATEL, с инициативой присвоить Усику звание Героя Украины выступил премьер-министр государства Владимир Гройсман, спровоцировав масштабный скандал в сети.

Читайте все новости по теме "Опросы Обозревателя" на Обозревателе.

Тема
Опросы Обозревателя
Персона
Александр Усик
Место
Украина
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Комментарии на сайте не модерированы
Evgenyevich Andrey
Evgenyevich Andrey
Ебу вы ненормальные. чё вы блять к нему пристали, ему пох на ваше звание героя.
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