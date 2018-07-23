Нужно ли Усику присвоить звание Героя: украинцы дали ответ

Боксеру Александру Усику, который стал абсолютным чемпионом мира в тяжелом весе после победы над россиянином Муратом Гассиевым, не стоит давать звание Героя Украины.

Такое мнение выразили читатели OBOZREVATELв соответствующем опросе на нашем сайте (всего проголосовали 8416 человек).

Так, 45% выбрали вариант "Усик - молодец, но звание Героя - перебор".

27% респондентов выразили более жесткую позицию, выразив убеждение, что Героями Украины являются лишь те, кто воюет на Донбассе.

Лишь почти каждый пятый опрошенный (18%) считает, что Усик, установив историческое достижение в боксе, заслужил получить звание Героя.

Однако 8% проголосовавших выразили недопонимание, чем Усик лучше других спортсменов, заявив, что тогда уж "давайте всех награждать!"

Как сообщал OBOZREVATEL, с инициативой присвоить Усику звание Героя Украины выступил премьер-министр государства Владимир Гройсман, спровоцировав масштабный скандал в сети.