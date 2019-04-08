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"Нужно благодарить": американский боксер вновь нахамил Ломаченко

1.3тЧитать материал на украинском

Американский боксер Теофимо Лопес отметился очередным хамским высказыванием в адрес украинского чемпиона Василия Ломаченко.

21-летний легковес заявил, что наш соотечественник якобы должен быть благодарен возможному сопернику, так как тот активно раскручивает бой с Василием.

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Теофимо Лопес и Василий Ломаченко

Теофимо Лопес и Василий Ломаченко

"Я сказал своему отцу: "На самом деле мы не можем говорить об этом чуваке, потому что этот придурок подумает, что мы используем его имя". Честно говоря, люди реально не хотели говорить об этом бое, но сейчас они начали об этом говорить, они хотят увидеть этот поединок. Так что, Лома, тебе нужно благодарить меня. Мне не нужен Ломаченко и мне действительно все равно на него. Да, я готов драться. Я готов драться с тем, у кого мой титул. Это мой титул, он всего лишь одолжил его", – цитирует Лопеса vringe.com.

Как сообщал OBOZREVATEL, Василий Ломаченко проведет защиту чемпионских поясов в поединке против британца Энтони Кроллы. Бой пройдет в Лос-Анджелесе в пятницу, 12 апреля.

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Персоны
Василий ЛомаченкоТеофимо Лопес
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