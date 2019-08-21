"Нужна перестрелка": названа главная угроза для Ломаченко в бою с Кэмпбеллом

В преддверие суперпоединка Ломаченко — Кэмпбелл, который состоится 31 августа в Лондоне, известные британские боксеры Дэвид Хэй, Карл Фроч и Пол Малиньяджи дали свой прогноз на этот бой.

В частности, экс-чемпион мира в тяжелом весе Дэвид Хэй дал несколько советов своему соотечественнику Люку Кэмпбеллу, которые, на его взгляд, помогут тому победить украинца.

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"Если и есть стиль, который поможет в бою с Ломаченко, то он не традиционный. Потому что сам Ломаченко боксирует нетрадиционно. Он постоянно находит способ быть неудобным для соперника. Если Кэмпбелл не будет пытаться нокаутировать Василия, то сможет брать раунды: он длиннорукий левша с мощным ударом. Мой совет: нужно пробовать контратаковать", — отметил Дэвид Хэй, которого цитирует Sky Sports.

В свою очередь Карл Фроч обратил внимание на схожесть Василия Ломаченко с Роем Джонсом-младшим.

"Рой мог выиграть бой за счет одного удара, джеба и движения. Ломаченко умеет то же самое. У Люка преимущество в габаритах, естественной силе. Он должен все это использовать. Искать моменты, чтобы контратаковать, и работать. Для Кэмпбелла это реально сложный бой. Мы уже видели, как он пропускает, и как его ошеломляют", — сказал Фроч.

Своими соображениями о титульной встрече поделился Пол Малиньяджи.

"Кэмпбелл — быстрый, вышколенный боец. Это вовсе не означает, что он победит. Но у него есть база, чтобы сделать для Ломаченко непростой бой. Он может психологически потревожить Василия. В скучном бою Ломаченко не преодолеть. Нужно бить его в "перестрелке", — считает Малиньяджи.

Напомним, что ранее знаменитый британский экс-чемпион мира Тони Белью назвал Ломаченко "безоговорочно лучшим в мире вне зависимости от весовой категории".

Как сообщал OBOZREVATEL, бой Ломаченко — Кэмпбелл состоится 31 августа в Лондоне на O2 Arena. По сведениям организаторов, все билеты на поединок уже раскуплены.

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