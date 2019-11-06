Нужен Ломаченко: названо условие для боя Хабиб – Мейвезер

Отец и тренер чемпиона UFC Хабиба – Абдулманап Нурмагомедов –прокомментировал желание легендарного американского боксера Флойда Мэйвезера провести бой с россиянином по правилам бокса.

Хабиб Нурмагомедов

"Флойд, уважаю желание провести бой с Хабибом. У нас сейчас самый ответственный момент, когда нам предстоит провести лучший бой в истории UFC. 12 против 12 из серии побед и болельщики ждут этого боя. Мы готовились к этому бою в обшей сложности больше года. Пять месяцев – и бой должен состояться. Впервые нам нужно будет выступить по боксу и нам нужен будет лагерь Ломаченко-старшего на полгода. Почему бы нет", – заявил Нурмагомедов-старший у себя в Instagram.

Напомним, Флойд предложил Хабибу подраться по правилам бокса и выразил готовность заняться организацией поединка.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее американский боец смешанного стиля Нэйт Диас рассказал о произошедшем в 2015 году конфликте с россиянином Хабибом Нурмагомедовым.

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