Усик влез в кадр и отжег во время интервью экс-чемпиона мира - опубликовано видео

Непобедимый украинский супертяжеловес Александр Усик во время посещения 57-го конгресса Всемирного боксерского совета (WBC) влез в интервью экс-чемпиона мира Баду Джека.

В то время, как журналистка задавала вопросы шведскому боксеру, украинец на заднем плане начал изображать робота.

Отметим, что Александр Усик и Василий Ломаченко на конгрессе WBC получили памятные статуэтки от совета.

Как сообщал OBOZREVATEL, подобный эпизод произошел в сентябре этого года. после боя Василия Ломаченко с Люком Кэмпбеллом. Усик взобрался на ринг и подшутил над американским промоутером Бобом Арумом.

Во время интервью члена Международного зала славы бокса телеканалу Sky Sports, Александр неожиданно появился за его спиной, делая огромные глаза и держа в руках чемпионский пояс, который выиграл Ломаченко.

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