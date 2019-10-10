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10 октября • обновлено в 21:25
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Стало известно, когда Усик проведет чемпионский бой в супертяжах

2.7т Читать материал на украинском

Известный британский промоутер Эдди Хирн рассказал о будущем Александра Усика в супертяжелом дивизионе.

По его словам, в случае победы над американцем Чаззом Уизерспуном украинский спортсмен в следующем бою поборется за чемпионский титул. Этот поединок может состояться до конца 2020 года.

Александр Усик

Александр Усик

skysports.com

"Усик будет бороться за титул чемпиона мира в супертяжелом весе в своем следующем бою, если он победит Уизерспуна. Он хочет прыгнуть с корабля на бал. Думает, что может победить всех. Я не знаю, насколько легко он делал тяжелый вес, так что, возможно, дополнительные килограммы дадут ему дополнительную силу. Он не станет самым большим супертяжеловесом всех времен, но свои недостатки восполнит в мастерстве", — заявил Хирн, которого цитирует Sky Sports.

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Напомним, что в ночь на 13 октября Усик проведет в Чикаго дебютный бой в супертяжелом весе.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Хирн рассказал о возможном поединке Усика и Джошуа.

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Персоны
Александр Усик Эдди Хирн
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