Непобедимый российский боксер Михаил Алексеев (12-1, 4 КО) страшным нокаутом потерпел первое поражение в карьере.

8-раундовый бой с филиппинцем Ролденом Алдеа в рамках легкого веса завершился за несколько минут до финального гонга. 24-летний россиянин пропустил мощнейший удар в голову, после чего без сознания рухнул на канвас. Из ринга его эвакуировали на носилках.

Новости Чемпион Европы по боксу страшным нокаутом проиграл титул

Как сообщал OBOZREVATEL, 18 октября американский боец смешанного стиля (ММА) Даниэль Пинеда жестко нокаутировал россиянина Мовлида Хайбулаева в четвертьфинале Гран-при Professional Fighters League (PFL).

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