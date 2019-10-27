Непобедимый российский боксер Михаил Алексеев (12-1, 4 КО) страшным нокаутом потерпел первое поражение в карьере.
8-раундовый бой с филиппинцем Ролденом Алдеа в рамках легкого веса завершился за несколько минут до финального гонга. 24-летний россиянин пропустил мощнейший удар в голову, после чего без сознания рухнул на канвас. Из ринга его эвакуировали на носилках.
Как сообщал OBOZREVATEL, 18 октября американский боец смешанного стиля (ММА) Даниэль Пинеда жестко нокаутировал россиянина Мовлида Хайбулаева в четвертьфинале Гран-при Professional Fighters League (PFL).
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