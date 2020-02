Бой экс-соперника Усика отменен - СМИ

Дебютный поединок в супертяжелом весе российского боксера Мурата Гассиева не состоится 29 февраля, как было запланировано.

О срыве боя сообщил журналист авторитетного издания ESPN Стив Ким в своем Twitter.

Как ожидалось, в последний день февраля Гассиев наконец-то дебютирует в рамках супертяжелого дивизиона (свыше 90,7 кг) на арене в городе Фриско, штат Техас, США. Интересно, что поединок был запланирован в прямой трансляции на Первом канале в России. Соперником Гассиева должен был быть малоизвестный американец Джерри Форрест.

По словам инсайдера, бой перенесен из-за проблем с поиском спарринг-партнеров.

