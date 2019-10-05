"Носатый придурок": Беринчик отжег в ринге после победы

Украинский боксер Денис Беринчик дал огненное интервью после победы над мексиканцем Патрицио Лопеса Морено.

После благодарностей всем, кто помог ему организовать бой, Денис вызвал на поединок знаменитых американских боксеров.

"Cегодня меня интересуют Дэвис и Лопес - носатый этот придурок. Пусть попробует сперва серебряную медаль, а потом что-то прыгает на Ломаченко. Я уверен, что он проиграет Комми и захочет организовать бой. Теофимо и Джервонта - если у вас есть какой-то промежуток, присылайте контракт на K2, я с удовольствием надеру вам задницу Вы все в Америке - bullshit", - отжег уроженец Краснодона в ринге ТРЦ "Терминал".

26 сентября поединок между чемпионом IBF в легком весе Ричардом Комми и претендентом на титул Теофимо Лопесом объявлен официально.

Победитель в первой половине 2020 года проведет бой против чемпиона WBC, WBA, WBO в легком дивизионе Василия Ломаченко.

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