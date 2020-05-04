"Нормально спится?" Тренера Усика обвинили в предательстве Украины и указали на его связь с Россией

Украинский представитель среднего веса Иван Редкач представил новые доказательства работы тренера Сергея Лапина-младшего на Россию.

Как отметил Редкач в комментарии OBOZREVATEL, наставник Александра Усика, являясь сооучредителем Академии бокса в Крыму, платит налоги в бюджет РФ.

"Сергей, как и папа, являются учредителями. И у всех идентификационный код явно неукраинский… Согласно данным ЕГРЮЛ учредителями Академия Бокса С.Ю. Лапина являются три физических лица: Лапин Сергей Юрьевич, ИНН-524908875787, Лапин Сергей Сергеевич, ИНН-910220965527, Лапин Даниэль Сергеевич, ИНН-910211731875. Так вот вопрос – когда Сергей говорит о патриотизме и прославлении Украины, платя налоги в стране, из-за которой погибли десятки тысяч украинских военных и которая оккупировала Крым, нормально ему спится?" – подчеркнул Иван

Он заявил, что Лапин-младший имеет двойное гражданство, что запрещено законом Украины. "Я думаю, что эта информация будет очень интересна ресурсу "Миротворец", который как раз и занимается такого рода патриотами как Сергей. Скажу больше: будет интересно посмотреть данные, которые я очень надеюсь, любезно предоставит российская сторона о пересечении украино-российской границы гражданином России-Украины или пассажиром С.С.Лапиным. Тогда я уверен, все станет на свои места", – резюмировал боксер.

Как сообщал OBOZREVATEL, Иван Редкач обвинил Сергея Лапина-младшего в наличии российского паспорта. В ответ тренер Александра Усика предоставил свои украинские документы и заявил, что у Редкача "давно проблемы с головой".

Отметим, что Лапин представлял Крым на чемпионате России по боксу.