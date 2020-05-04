Главная Новости
4 мая • обновлено в 22:49
МоваЯзык
Экономика Шоу

/ Новости бокса

"Нормально спится?" Тренера Усика обвинили в предательстве Украины и указали на его связь с Россией

Читать материал на украинском

Украинский представитель среднего веса Иван Редкач представил новые доказательства работы тренера Сергея Лапина-младшего на Россию.

Как отметил Редкач в комментарии OBOZREVATEL, наставник Александра Усика, являясь сооучредителем Академии бокса в Крыму, платит налоги в бюджет РФ.

"Нормально спится?" Тренера Усика обвинили в предательстве Украины

"Сергей, как и папа, являются учредителями. И у всех идентификационный код явно неукраинский… Согласно данным ЕГРЮЛ учредителями Академия Бокса С.Ю. Лапина являются три физических лица: Лапин Сергей Юрьевич, ИНН-524908875787, Лапин Сергей Сергеевич, ИНН-910220965527, Лапин Даниэль Сергеевич, ИНН-910211731875. Так вот вопрос – когда Сергей говорит о патриотизме и прославлении Украины, платя налоги в стране, из-за которой погибли десятки тысяч украинских военных и которая оккупировала Крым, нормально ему спится?" – подчеркнул Иван

Он заявил, что Лапин-младший имеет двойное гражданство, что запрещено законом Украины. "Я думаю, что эта информация будет очень интересна ресурсу "Миротворец", который как раз и занимается такого рода патриотами как Сергей. Скажу больше: будет интересно посмотреть данные, которые я очень надеюсь, любезно предоставит российская сторона о пересечении украино-российской границы гражданином России-Украины или пассажиром С.С.Лапиным. Тогда я уверен, все станет на свои места", – резюмировал боксер.

"Нормально спится?" Тренера Усика обвинили в предательстве Украины

Как сообщал OBOZREVATEL, Иван Редкач обвинил Сергея Лапина-младшего в наличии российского паспорта. В ответ тренер Александра Усика предоставил свои украинские документы и заявил, что у Редкача "давно проблемы с головой".

Отметим, что Лапин представлял Крым на чемпионате России по боксу.

О спорте и не только – в нашем Instagram!

Автор
Александр Чеканов Александр Чеканов
Персоны
Иван Редкач Александр Усик
Поделиться в Facebook
2
Комментарии
20
0
Смешно
6
Интересно
13
Печально
3
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Галицький Данило
Галицький Данило
Всё тот же гундяевский перетрахат! Во главе с усиком.
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Спорт Бокс

Коронавирус. Самое важное

  • УКРАИНА:

    Подтвержденные случаи: 12331.

    Вылечились: 1619. Умерли: 303.

  • В мире заболели уже более 3,6 миллиона человек, погибли – более 250 тысяч.

  • В Украине продлили карантин до 22 мая, однако послабления начнутся с 11 мая.

  • В США объявили о начале массового лечения COVID-19 ремдесивиром.

  • Британия обвинила Россию в попытках украсть информацию о вакцине от COVID-19.

Рейтинг букмекеров
  1. Бонус
    2500 грн
  2. Бонус
    500 грн
  3. Бонус
    1000 грн
  4. Бонус
    500 грн
  5. Без Бонуса
Весь рейтинг

Новости спорта

Топ-публикации

Топ-блоги

Ставка матча
все ставки
Envy
VS
Bad News Bears
Победа Bad News Bears
1.97 Сделать ставку
Liquid
VS
Yeah
Победа Liquid на первой карте с форой в -4,5 раунда
1.60 Сделать ставку
FURIA
VS
MIBR
Победа FURIA
1.55 Сделать ставку
Copenhagen Flames
VS
Movistar Riders
Тотал больше 2,5 карт
1.92 Сделать ставку
mousesports
VS
G2
Победа G2
1.82 Сделать ставку
Espada
VS
Syman
Победа Espada
1.55 Сделать ставку
pro100
VS
Hard Legion
Победа Hard Legion
1.70 Сделать ставку
Virtus.pro
VS
NaVi
Победа Virtus.pro с форой в +1,5 карты
2,08 Сделать ставку
Cloud9
VS
100 Thieves
Победа 100 Thieves
1.55 Сделать ставку
Gen.G
VS
Evil Geniuses
Победа Evil Geniuses
1.50 Сделать ставку