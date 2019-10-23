"Номер один": МакГрегор в Киеве восхитился Ломаченко

Экс-чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Конор МакГрегор во время приезда в Киев поделился мнением о выступлениях чемпиона мира по боксу в легком весе украинца Василия Ломаченко.

Конор МакГрегор

"Я знаю бокс, и знаю украинских боксеров - они феноменальны. Я видел бои Ломаченко, и с уверенностью могу сказать, что сейчас он - номер один на планете", - отметил МакГрегор, чьи слова передает корреспондент OBOZREVATEL.

Как сообщал OBOZREVATEL, ирландский боец прилетел с коротким визитом в столицу Украины, где встретился с журналистами. Поездка в Киев проходила по приглашению бренда Parimatch, мировым амбассадором которого МакГрегор стал в 2019 году. Это первый визит Конора в страну.

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