Главная Новости
23 октября • обновлено в 16:37
МоваЯзык
Экономика Шоу

/ Новости бокса

"Номер один": МакГрегор в Киеве восхитился Ломаченко

600 Читать материал на украинском

Экс-чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Конор МакГрегор во время приезда в Киев поделился мнением о выступлениях чемпиона мира по боксу в легком весе украинца Василия Ломаченко.

Конор МакГрегор

Конор МакГрегор

"Я знаю бокс, и знаю украинских боксеров - они феноменальны. Я видел бои Ломаченко, и с уверенностью могу сказать, что сейчас он - номер один на планете", - отметил МакГрегор, чьи слова передает корреспондент OBOZREVATEL.

Новости
Переход Ломаченко в ММА: МакГрегор в Киеве сделал заявление

Как сообщал OBOZREVATEL, ирландский боец прилетел с коротким визитом в столицу Украины, где встретился с журналистами. Поездка в Киев проходила по приглашению бренда Parimatch, мировым амбассадором которого МакГрегор стал в 2019 году. Это первый визит Конора в страну.

Самые красивые девушки у нас в Instagram!

Персоны
Конор МакГрегор Василий Ломаченко
Место
Украина Киев
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
0
Смешно
0
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Блоги / мнения