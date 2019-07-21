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Нокдаун в первом раунде: состоялся супербой Пакьяо - Турман - опубликовано видео

8.7т Читать материал на украинском

Легендарный филиппинский боксер Мэнни Пакьяо (62-7-2) победил американца Кита Турмана (29-1) и завоевал пояс суперчемпиона по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA) в полусреднем весе.

Пакьяо - Турман

Пакьяо - Турман

Поединок прошел 20 июля в Лас-Вегасе (США) на знаменитой арене MGM Grand Garden Arena и завершился раздельным решением судей 113-114, 115-112, 115-112.

40-летний чемпион мира в восьми весовых категориях отправил соперника в нокдаун уже в конце первого раунда.

Пакьяо - Турман

Пакьяо - Турман

Филиппинец выглядел лучше в первой половине поединка, но начиная с шестого раунда Турман стал перехватывать инициативу, и его атаки стали успешнее, а активность Пакьяо заметно упала.

В десятой трехминутке Пак Мэну удалось потрясти соперника ударом в корпус, но Турман смог продолжить бой.

Пакьяо - Турман

Пакьяо - Турман

Пакьяо - Турман

Пакьяо - Турман

Пакьяо - Турман

Пакьяо - Турман

Пакьяо - Турман

Пакьяо - Турман

Пакьяо - Турман

Пакьяо - Турман

OBOZREVATEL предлагает своим читателям полную запись боя.

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Как сообщал OBOZREVATEL, накануне американский супертяж от удара вылетел с ринга, угодив в нокдаун года.

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Персона
Мэнни Пакьяо
Место
США Лас-Вегас
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