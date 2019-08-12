Нокдаун на первой секунде: "наследник Ломаченко" опозорился в дебютном бою на профи-ринге – видеофакт

Дукратный олимпийский чемпион полулегкого веса Робейси Рамирес сенсационно проиграл дебютный поединок на профессиональном ринге.
25-летний боксер из Кубы без шансов уступил в четырехраундовом бою американцу Адану Гонсалесу, который считался явным аутсайдером битвы в Филадельфии.
Уже на стартовых секундах поединка Рамирес пропустил левый боковой и побывал в нокдауне. После этого кубинец продолжал пропускать удары, не сумев выйти на нужную для себя дистанцию.
В итоге Гонсалес совершил главный апсет вечера, победив раздельным решением судей – 39:36, 35:37, 40:35.
Отметим, что глава компании Top Rank Боб Арум назвал Рамиреса наследником украинского суперчемпиона Василия Ломаченко.
Как сообщал OBOZREVATEL, украинский супертяж Тарас Неудачин добыл эффектную победу мощным нокаутом.
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