''Нокаутирую одной левой'': украинец бросил неожиданный вызов Ломаченко

Чемпиона мира в легком весе по версиям Всемирной боксерской ассоциации (WBA) и Всемирной боксерской организации (WBO) Василия Ломаченко вызвали в ринг. Во время пресс-конференции в Днепре боксеру бросил вызов один из болельщиков.

«Василий, я тренировался вместе с Александром, должен был с ним боксировать, но у меня не было денег на соревнования поехать. Я хотел бы с Вами побоксировать и гарантирую, что нокаутирую Вас одной левой рукой в первом раунде. Вы принимаете мой вызов? Либо Александр?» - приводит дерзкие слова украинского фаната боксера XSPORT.

twitter.com/vasyllomachenko

Напомним, что в последнем поединке 8 декабря в Нью-Йорке Василий Ломаченко одолел Хосе Педрасу единогласным решением судей.

Как сообщал OBOZREVATEL, абсолютный чемпион мира в первом тяжелом весе Александр Усик ответил критикам Василия Ломаченко. Болельщики остались недовольны, что украинский боксер не смог досрочно завершить поединок против пуэрториканца Хосе Педрасы.