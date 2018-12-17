Нокаутированный Гвоздиком боксер вышел из комы парализованным

Канадский боксер Адонис Стивенсон вышел из искусственной комы, однако у него частично отсутствуют двигательные рефлексы. Спортсмен был госпитализирован после нокаута от украинца Александра Гвоздика в бою за звание чемпиона WBC.

Как сообщает Allboxing.ru со ссылкой на канадские СМИ, Стивенсон открыл глаза и сумел пообщаться со своими родными. Общее состояние Адониса стабильное и есть шансы на восстановление, но по неподтвержденной информации у него парализована правая часть тела.

Напомним, что после поражения от Гвоздика 2 декабря, Стивенсона ввели в состояние искусственной комы. У канадца диагностировали кровоизлияние в мозг.

Спустя некоторое время Александр Гвоздик записал видеообращение, в котором поддержал Адониса.