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Нокаутированный Гвоздиком боксер впервые заговорил после боя

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Состояние канадского боксера Адониса Стивенсона, который находился в коме после нокаута от украинца Александра Гвоздика, постепенно улучшается. Соперник нашего спортсмена впервые заговорил после боя 1 декабря.

Об этом сообщила невеста Стивенсона Симона Год. "Это дает нам надежду", - цитирует девушку BoxingScene.

Адонис Стивенсон

Адонис Стивенсон

instagram.com/adonissuperman

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Помимо первых слов боксер уже начал двигать руками и ногами, а врачи закрыли отверстие в горле Адониса для трахеотомии (надрез в трахее для поступления воздуха в дыхательные пути).

Как сообщал OBOZREVATEL:

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Тема
Гвоздик - Стивенсон
Персоны
Александр ГвоздикАдонис Стивенсон
Место
КанадаКвебек
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