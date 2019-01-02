Нокаутированный Гвоздиком боксер впервые заговорил после боя

Состояние канадского боксера Адониса Стивенсона, который находился в коме после нокаута от украинца Александра Гвоздика, постепенно улучшается. Соперник нашего спортсмена впервые заговорил после боя 1 декабря.
Об этом сообщила невеста Стивенсона Симона Год. "Это дает нам надежду", - цитирует девушку BoxingScene.
Адонис Стивенсон
instagram.com/adonissuperman
Помимо первых слов боксер уже начал двигать руками и ногами, а врачи закрыли отверстие в горле Адониса для трахеотомии (надрез в трахее для поступления воздуха в дыхательные пути).
Как сообщал OBOZREVATEL:
Украинец Александр Гвоздик в 11-м раунде нокаутировал Адониса Стивенсона в бою за пояс чемпиона мира в полутяжелом весе по версии Всемирного боксерского совета (WBC). Бой проходил первого декабря в канадском Квебеке.
После поединка Адонис был госпитализирован. Боксер находился в реанимации одной из клиник Квебека. Из-за кровоизлияния в мозг боксера ввели в искусственную кому.
После выхода из комы у канадца частично отсутствовали двигательные рефлексы. Вскоре состояние соперника Гвоздика начало улучшаться: боксер начал садиться и дышать без кислородной маски.
Подруга канадца Адониса Стивенсона Симона Год рассказала, что происходило в раздевалке боксера после тяжелейшего нокаута от украинца. Девушка призналась, что соперник нашего спортсмена был крайне расстроен тем, что не смог продержаться все 12 раундов.
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