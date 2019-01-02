Нокаутированный Гвоздиком боксер впервые заговорил после боя

Состояние канадского боксера Адониса Стивенсона, который находился в коме после нокаута от украинца Александра Гвоздика, постепенно улучшается. Соперник нашего спортсмена впервые заговорил после боя 1 декабря.

Об этом сообщила невеста Стивенсона Симона Год. "Это дает нам надежду", - цитирует девушку BoxingScene.

Адонис Стивенсон instagram.com/adonissuperman

Помимо первых слов боксер уже начал двигать руками и ногами, а врачи закрыли отверстие в горле Адониса для трахеотомии (надрез в трахее для поступления воздуха в дыхательные пути).

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