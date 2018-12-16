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Нокаутированный Гвоздиком боксер впервые открыл глаза

2.4тЧитать материал на украинском

Канадский боксер Адонис Стивенсон, госпитализированный после нокаута в 11-м раунде в бою с украинцем Гвоздиком впервые продемонстрировал позитивную динамику восстановления.

Согласно сообщениям Tvanouvelles.ca, 41-летний боксер открыл глаза, когда жена Симона разговаривала с ним.

Родственники Стивенсона цепляются за эту надежду, поскольку лечение боксера, который все еще находятся в коме в клинике Квебека, не дает существенных результатов.

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Напомним, что после поражения от Гвоздика 2 декабря, Стивенсона ввели в состояние искусственной комы. У канадца диагностировали кровоизлияние в мозг.

Спустя некоторое время Александр Гвоздик записал видеообращение, в котором поддержал Адониса.

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Тема
Гвоздик - Стивенсон
Персона
Адонис Стивенсон
Место
КанадаКвебек
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Шевченко Володимир
Шевченко Володимир
Суддя виродок, бо пізно зупинив бій !
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