Нокаутированный Гвоздиком боксер впервые открыл глаза

Канадский боксер Адонис Стивенсон, госпитализированный после нокаута в 11-м раунде в бою с украинцем Гвоздиком впервые продемонстрировал позитивную динамику восстановления.

Согласно сообщениям Tvanouvelles.ca, 41-летний боксер открыл глаза, когда жена Симона разговаривала с ним.

Родственники Стивенсона цепляются за эту надежду, поскольку лечение боксера, который все еще находятся в коме в клинике Квебека, не дает существенных результатов.

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Напомним, что после поражения от Гвоздика 2 декабря, Стивенсона ввели в состояние искусственной комы. У канадца диагностировали кровоизлияние в мозг.

Спустя некоторое время Александр Гвоздик записал видеообращение, в котором поддержал Адониса.