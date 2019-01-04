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Нокаутированному Гвоздиком боксеру отказали в странной просьбе

2.6тЧитать материал на украинском

Канадец Адонис Стивенсон приходит в себя от последствий комы после поединка против украинца Александра Гвоздика. Находясь в больнице, боксер неожиданно попросил показать ему видео, как его нокаутировали.

В канун нового года Стивенсон попросил своего тренера поставить ему запись последнего раунда боя против Гвоздика. По словам невесты канадца Симоны Год, вместо желаемого видео ему поставили нарезку лучших моментов его последних десяти поединков, сообщает 24boxing.com.ua.

Адонис Стивенсон

Адонис Стивенсон

instagram.com/adonissuperman

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Как сообщал OBOZREVATEL:

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Тема
Гвоздик - Стивенсон
Персоны
Александр ГвоздикАдонис Стивенсон
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