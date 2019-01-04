Нокаутированному Гвоздиком боксеру отказали в странной просьбе

Канадец Адонис Стивенсон приходит в себя от последствий комы после поединка против украинца Александра Гвоздика. Находясь в больнице, боксер неожиданно попросил показать ему видео, как его нокаутировали.
В канун нового года Стивенсон попросил своего тренера поставить ему запись последнего раунда боя против Гвоздика. По словам невесты канадца Симоны Год, вместо желаемого видео ему поставили нарезку лучших моментов его последних десяти поединков, сообщает 24boxing.com.ua.
Адонис Стивенсон
instagram.com/adonissuperman
Как сообщал OBOZREVATEL:
Украинец Александр Гвоздик в 11-м раунде нокаутировал Адониса Стивенсона в бою за пояс чемпиона мира в полутяжелом весе по версии Всемирного боксерского совета (WBC). Бой проходил первого декабря в канадском Квебеке.
После поединка Адонис был госпитализирован. Боксер находился в реанимации одной из клиник Квебека. Из-за кровоизлияния в мозг его ввели в искусственную кому.
После выхода из комы у канадца частично отсутствовали двигательные рефлексы. Вскоре состояние соперника Гвоздика начало улучшаться: боксер начал садиться и дышать без кислородной маски.
Подруга канадца Адониса Стивенсона Симона Год рассказала, что происходило в раздевалке боксера после тяжелейшего нокаута от украинца. Девушка призналась, что соперник нашего спортсмена был крайне расстроен тем, что не смог продержаться все 12 раундов.
В состоянии Стивенсона намечаются существенные улучшения. Боксер уже начал говорить после тяжелого нокаута и длительной комы.
Читайте все новости по теме "Гвоздик - Стивенсон" на OBOZREVATEL.