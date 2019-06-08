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Нокаутированного Гвоздиком боксера впервые после комы сняли на видео

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Получивший травму головного мозга в бою против Александра Гвоздика канадогаитянский экс-чемпион WBC в полутяжелом весе Адонис Стивенсон (29-2-1, 24 KO) впервые появился перед камерами.

Нокаутированного Гвоздиком боксера впервые после комы сняли на видео

"Я вернулся. Адонис вернулся! Мне всё лучше, я продолжаю курс реабилитации. Ты заново учишься ходить, кушать, делать разные дела. Я научился быстро. Всё в порядке, я в форме. Клево вернуться. Шаг за шагом", — цитирует Адониса Vringe.com.

Отметим, что у 42-летнего Стивенсона сейчас некие проблемы с имуществом/накопленными финансами, в которые вовлечены его подруга, мать и другие люди.

Как сообщал OBOZREVATEL:

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Персоны
Адонис СтивенсонАлександр Гвоздик
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