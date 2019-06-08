Нокаутированного Гвоздиком боксера впервые после комы сняли на видео

Получивший травму головного мозга в бою против Александра Гвоздика канадогаитянский экс-чемпион WBC в полутяжелом весе Адонис Стивенсон (29-2-1, 24 KO) впервые появился перед камерами.
"Я вернулся. Адонис вернулся! Мне всё лучше, я продолжаю курс реабилитации. Ты заново учишься ходить, кушать, делать разные дела. Я научился быстро. Всё в порядке, я в форме. Клево вернуться. Шаг за шагом", — цитирует Адониса Vringe.com.
Отметим, что у 42-летнего Стивенсона сейчас некие проблемы с имуществом/накопленными финансами, в которые вовлечены его подруга, мать и другие люди.
Как сообщал OBOZREVATEL:
Украинец Александр Гвоздик нокаутировал Адониса Стивенсона в 11-м раунде и стал чемпионом мира по версии Всемирного боксерского совета (WBC) в полутяжелом весе.
Сразу после завершения боя канадец был доставлен в госпиталь и введен в состояние искусственной комы из-за кровоизлияния в мозг.
Абсолютный чемпион мира Александр Усик назвал медицину главной причиной такого развития событий.
В свою очередь сам Александр Гвоздик признался, что был шокирован новостью о срочной госпитализации соперника.
24 декабря стало известно, что Адонис Стивенсон вышел из комы, а уже 3 января канадский боксер впервые заговорил с врачами и родными.
По мнению украинского боксера, рефери поединка не виноват в том, что случилось с канадским боксером.
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