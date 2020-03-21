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21 марта • обновлено в 20:44
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Нокаут от Фьюри шокировал экс-чемпиона мира

1.2т
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Бывший чемпион мира в двух весовых категориях, 31-летний американец Дэнни Гарсия (35-2-0, 21 КО) признался, что был шокирован развязкой в бою-реванше Фьюри - Уайлдер.

"Я был шокирован техническим нокаутом в бою Фьюри с Уайлдером, Деонтей был потрясен. Если бы не выброшенное полотенце, то Уайлдер сильно бы пострадал, а третьего боя не случилось. Бой Ломаченко с Лопесом будет отличным, в ринге встретятся два чемпиона мира. Все, что я могу сказать – пусть победит сильнейший", – сказал Гарсия в эфире Youtube-канала AB BOXING NEWS.

Как сообщал OBOZREVATEL, в ночь на 23 февраля британец Фьюри победил Уайлдера в бою-реванше и завоевал пояс Всемирного боксерского совета (WBC) в супертяжелом весе.

12-раундовый поединок знаменитых боксеров состоялся на арене MGM Grand в Лас-Вегасе и завершился в 7-й трехминутке техническим нокаутом.

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Читайте все новости по теме "реванш Уайлдер – Фьюри" на OBOZREVATEL.

Автор
Максим Богданов Максим Богданов
Тема
реванш Уайлдер – Фьюри
Персоны
Деонтей Уайлдер Дэнни Гарсия Тайсон Фьюри
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