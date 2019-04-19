"Нокаут?" Непобедимый украинский боксер высказался о дебатах

Непобедимый украинский боксер Тарас Шелестюк оригинально высказался о дебатах кандидатов в президента Петра Порошенко и Владимира Зеленского.

Дискуссия претендентов на победу во втором туре выборов проходит в пятницу, 19 апреля. OBOZREVATEL ведет онлайн-трансляцию дебатов.

Наш средневес на своей странице в социальной сети Facebook в шутливой форме поинтересовался у своих соотечественников, чего они ждут от дебатов. "Друзья, как думаете, будет ли сегодня нокаут в предвыборных дебатах на НСК "Олимпийский"?" – написал Шелестюк.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Согласно данным Центра социологических исследований имени Михаила Драгоманова, по состоянию на 18 апреля, разрыв между кандидатами в президенты Владимиром Зеленским и Петром Порошенко резко сократился. За шоумена готовы проголосовать 54% украинцев, а за действующего главу государства – 44,1%.

Ранее Социологическая группа "Рейтинг" опубликовала данные соцопроса, согласно которому за Владимира Зеленского во втором туре выборов готовы проголосовать 73% украинцев, а за Петра Порошенко – 27%.

Председатель правления ВОО "Гражданская сеть"Опора" Ольга Айвазовская предположила, что дебаты между Владимиром Зеленским и Петром Порошенко могут повлиять на мнение избирателей, ведь у граждан будет возможность увидеть ответы кандидатов в президенты на острые вопросы в прямом эфире.

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