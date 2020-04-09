"Только кости не ломать": Онуфрий разрешил Усику бить украинских депутатов

Максим Богданов Бокс 20:07, 9.04.2020 Обновлено: 20:33, 9.04.2020

Знаменитый украинский супертяжеловес Александр Усик признался, что предстоятель бывшей Украинской православной церкви Московского патриархата митрополит Онуфрий разрешил ему бить депутатов.

Усик и Онуфрий
pravda.com.ua

"Я часто общаюсь с Блаженнейшим Онуфрием. Это очень большой для меня авторитет. Я спросил: "Блаженнейший, если мне не нравится какой-то депутат, который бубнит на меня, можно ему врезать?". Он говорит: "Сашенька, можно. Но только чтобы кости не ломать". То есть, чтобы сильное увечье не нанести. А так – чтобы взбудоражить: "Эй, дружище, ты на земле. Остановись", - заявил Усик в интервью на YouTube-канале Эхо Киева.

Как сообщал OBOZREVATEL, в январе этого года Усик выразил восторг главой УПЦ МП Онуфрием.

Кроме того, Александр Усик резко осудил декоммунизацию в Украине. Также крымчанин отметил, что рассчитывал на перемены в нашей стране с приходом на пост президента Владимира Зеленского.

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