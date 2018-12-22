''Ниже пояса'': Ломаченко назвал главную ошибку в карьере

Чемпион мира в легком весе по версиям Всемирной боксерской ассоциации (WBA) и Всемирной боксерской организации (WBO) Василий Ломаченко признался, что бы хотел изменить в своей профессиональной карьере.

Украинский боксер вспомнил свой единственный проигрыш на профиринге от мексиканца Орландо Салидо.

"Если бы была возможность дать совет самому себе, я бы сказал ударить Салидо пару раз ниже пояса", - цитирует нашего чемпиона 24boxing.

Василий Ломаченко instagram.com/lomus_17

Напомним, что в своем втором бою в профессиональной карьере Ломаченко сражался за титул чемпиона мира по версии Всемирной боксерской организации (WBO) в полулегком весе против Орландо Салидо. Мексиканец действовал не по правилам и нанес украинцу 41 удар ниже пояса. В итоге судьи раздельным решением отдали победу Салидо, не позволив Василию установить историческое достижение – завоевать титул чемпиона мира во втором в карьере бою.

Ломаченко - Салидо lomachenko.com

Ломаченко - Салидо lomachenko.com

Ломаченко - Салидо lomachenko.com

Как сообщал OBOZREVATEL, украинский боксер Василий Ломаченко признался, что его промоутер Боб Арум сильно на него давит. Американский специалист поставил нашему спортсмену очень высокую планку.