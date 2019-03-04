"Никто не захочет": озвучена судьба Усика в супертяжах

Промоутер абсолютного чемпиона мира в тяжелом весе Александр Усик (16-0, 12 КО) Эдди Хирн выразил предположение, что украинец будет знаменитостью в супертяжелом дивизионе.
В тоже время Хирн не исключил, что после дебюта с крымчанином никто не захочет проводить поединки.
Усик - Белью
"Возможно, люди подумают, что это лучшее время, чтобы подраться с ним. А может после 18 мая никто не захочет с ним драться. Увидим, но я думаю, Усик будет большой звездой в супертяжелом весе", - заявил Хирн в интервью Boxing Social.
Отметим, что букмекеры резко снизили шансы Александра Усика на победу в поединке против Александра Поветкина.
Как сообщал OBOZREVATEL:
Команда Александра Усика сделала предложение Александру Поветкину о проведении боя.
При этом промоутер украинца Александр Красюк отметил, что российская сторона не торопится принимать вызов.
В одном из российских СМИ Поветкину рекомендовали отказаться от боя с украинцем.
В то же время в сети появился неофициальный постер к возможному поединку в Чикаго.
3 марта Хирн заявил о проблемах в переговорах и предположил, что 18 мая Усик и Поветкин могут выступить на одном вечере бокса, но не против друг друга.
Соперником Усика может стать камерунский суперяж Карлос Такам (36-5-1, 28 КО), а соперником Поветкина - американец Майкл Хантер-младший (16-1, 11 КО).
Не надоедаем! Только самое важное - подписывайся на наш Telegram-канал