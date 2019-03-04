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"Никто не захочет": озвучена судьба Усика в супертяжах

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Промоутер абсолютного чемпиона мира в тяжелом весе Александр Усик (16-0, 12 КО) Эдди Хирн выразил предположение, что украинец будет знаменитостью в супертяжелом дивизионе.

В тоже время Хирн не исключил, что после дебюта с крымчанином никто не захочет проводить поединки.

Усик - Белью

Усик - Белью

"Возможно, люди подумают, что это лучшее время, чтобы подраться с ним. А может после 18 мая никто не захочет с ним драться. Увидим, но я думаю, Усик будет большой звездой в супертяжелом весе", - заявил Хирн в интервью Boxing Social.

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Отметим, что букмекеры резко снизили шансы Александра Усика на победу в поединке против Александра Поветкина.

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Персоны
Александр УсикЭдди Хирн
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