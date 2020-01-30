"Никто не сможет": экс-чемпион мира предсказал исход боя Ломаченко против Лопеса

Бывший чемпион мира в первом полусреднем весе Реджис Прогрейс (24-1, 20 КО) считает, что украинец Василий Ломаченко (14-1, 10 КО) победит в бою против Теофимо Лопеса (15-0, 12 КО).

"Я уверен, что это будет интересный поединок, не могу дождаться его начала. Вы спросили меня, кто из нынешних боксеров сможет побить Ломаченко, и я отвечу просто – никто. В легком весе и дивизионах ниже нет никого, кто смог бы это сделать. Это может случиться только тогда, когда он постареет", – заявил Прогрейс в интервью YouTube-каналу FightHype.

Реджис Прогрейс BoxingNews

Тем не менее, он отметил, что именно Лопес является самым опасным соперником для Ломаченко на сегодняшний день.

"Тот, кто может доставить ему наибольшее количество проблем – его следующий соперник, Теофимо. Дело в том, что он очень взрывной. Девин Хэйни тоже хорош, но он не умеет так взрываться, как это делает Лопес. Я считаю, что Теофимо может удивить Ломаченко, но больше склоняюсь к победе украинца", – добавил Прогрейс.

Как сообщал OBOZREVATEL, бой между Василием Ломаченко и Теофимо Лопесом должен состояться в мае.

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