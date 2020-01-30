Главная Новости
30 января • обновлено в 14:46
МоваЯзык
Экономика Шоу

/ Новости бокса

"Никто не сможет": экс-чемпион мира предсказал исход боя Ломаченко против Лопеса

992
Читать материал на украинском

Бывший чемпион мира в первом полусреднем весе Реджис Прогрейс (24-1, 20 КО) считает, что украинец Василий Ломаченко (14-1, 10 КО) победит в бою против Теофимо Лопеса (15-0, 12 КО).

"Я уверен, что это будет интересный поединок, не могу дождаться его начала. Вы спросили меня, кто из нынешних боксеров сможет побить Ломаченко, и я отвечу просто – никто. В легком весе и дивизионах ниже нет никого, кто смог бы это сделать. Это может случиться только тогда, когда он постареет", – заявил Прогрейс в интервью YouTube-каналу FightHype.

Реджис Прогрейс

Реджис Прогрейс

BoxingNews

Тем не менее, он отметил, что именно Лопес является самым опасным соперником для Ломаченко на сегодняшний день.

"Тот, кто может доставить ему наибольшее количество проблем – его следующий соперник, Теофимо. Дело в том, что он очень взрывной. Девин Хэйни тоже хорош, но он не умеет так взрываться, как это делает Лопес. Я считаю, что Теофимо может удивить Ломаченко, но больше склоняюсь к победе украинца", – добавил Прогрейс.

Новости
"Не сможет": Тайсон Фьюри "поставил крест" на Ломаченко

Как сообщал OBOZREVATEL, бой между Василием Ломаченко и Теофимо Лопесом должен состояться в мае.

О новых секс-скандалах с Роналду и Неймаром читай у нас в Telegram!

Персоны
Теофимо Лопес Василий Ломаченко
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
0
Смешно
2
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Новости спорта

Топ-публикации

Топ-блоги