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22 апреля • обновлено в 13:06
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"Никто меня не преследует": Усик рассказал западным СМИ о коронавирусе в Украине

1.5т
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Украинский боксер Александр Усик признался, что пандемия коронавируса особо не повляила на его тренировки на свежем воздухе.

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“Я прекрасно себя чувствую и, слава Богу, могу нормально тренироваться. Я живу примерно в 50-60 километрах от Киева. Полицейские не ходят по лесу, потому что думают, что они никого там не встретят. Во всяком случае, когда я бегу, никто не преследует меня. У меня также есть тренировочная комната, куда я всегда могу пойти. Она остается в исключительном распоряжении моей команды”, – рассказал Усик в интервью изданию Przeglad Sportowy.

Александр Усик

Александр Усик

Сегодня

Он также отметил, что может рассчитывать на более лояльное отношение со стороны полицейских, поскольку они понимают, что спортсменам необходимо тренироваться. Боксер считает, что занятия вдали от других людей никому не мешают.

Как сообщал OBOZREVATEL, Усик категорически высказался о девушках, которые занимаются боксом и смешанными единоборствами.

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Автор
Михаил Морозов Михаил Морозов
Тема
Коронавирус
Персона
Александр Усик
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