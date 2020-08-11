Никому неинтересны обязательные претенденты на титул вроде Усика, – промоутер

Известный промоутер из компании Top Rank Боб Арум заявил, что фанатов бокса не интересуют обязательные претенденты на титул, поскольку все хотят увидеть бой за титул абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе между Тайсоном Фьюри и Энтони Джошуа.

"Если Джошуа победит Кубрата Пулева, а Фьюри снова окажется сильнее Деонтея Уайлдера, то обе стороны будут нацелены на проведение боя между Фьюри и Джошуа. Никому не интересны обязательные претенденты на титул вроде Александра Усика со стороны WBO и Диллиана Уайта со стороны WBC. Людям на них наплевать, они хотят увидеть поединок за титул абсолютного чемпиона мира. Думаю, что давление со стороны болельщиков поможет нам организовать этот бой", – цитирует слова Арума издание TalkSport.

Напомним, что следующим соперником Усика является Дерек Чисора, поединок против которого должен был состояться 23 мая в Лондоне. Новая дата боя остается неизвестной, но промоутер британца Дэвид Хэй надеется, что он пройдет в октябре.

Как сообщал OBOZREVATEL, промоутер украинца Александр Красюк заявил, что его команда будет настаивать на проведении обязательной защиты против Джошуа, и поставил условие британскому боксеру.