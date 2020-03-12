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12 марта • обновлено в 11:27
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Ни черта не шарит: Чисора высмеял Усика перед боем

1.2т
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Британский боксер-тяжеловес Дерек Чисора высказался о своем будущем сопернике Александре Усике. Он отметил, что украинец вообще не знает английский.

"Мы не продадим этот бой, если я буду его чмырить. Это бой, который реально нравится фанатам бокса. Да и вообще, если я скажу ему "fuck you", он подумает, что это "доброе утро": он же ни черта не понимает в английском. Хороший парень", – внезапно заключил Чисора, чьи слова цитирует vringe.com.

Александр Усик и Дерек Чисора

Александр Усик и Дерек Чисора

fightnews.info

Британец то ли в шутку, то ли всерьез признался, что является поклонником Усика, выдав в его адрес еще несколько комплиментов.

"Смешливый хлопец, любит жизнь и вообще все. Чумовой перец! Ничего плохого о нем сказать не могу. Да и за четыре года он столько для себя добился. Невероятный. Я его большой фанат", – заявил Дерек Чисора.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее официально стало известно, что бой Усик – Чисора состоится 23 мая в Лондоне.

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Автор
Денис Карпов
Тема
Усик - Чисора
Персоны
Александр Усик Дерек Чисора
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