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5 декабря • обновлено в 11:30
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"Невозможно забыть": Кличко дал прогноз на реванш Джошуа – Руис

1.2т
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Легендарный Владимир Кличко выразил уверенность в том, что Энтони Джошуа победит Энди Руиса в матче-реванше и снова будет доминировать в супертяжелой весовой категории.

По словам нашего экс-чемпиона мира, эксперты и фанаты слишком рано списывают британца со счетов.

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Владимир Кличко и Энтони Джошуа

Владимир Кличко и Энтони Джошуа

"Джошуа совершенный боксер. Я искренне верю в него. Хотя он проиграл, но я вижу в нем то, что и в себе, когда проигрывал парням, которым не должен был проигрывать. Считаю, что Энтони совершенный спортсмен, хотя сейчас он не чемпион. Он может доминировать в дивизионе, у него есть для этого все возможности. Что касается Энди Руиса, то невозможно забыть то, что он сделал. Это был один из лучших перфомансов в истории. Но если выбирать одного, то для меня это Джошуа. Верю, что он приведет себя в порядок", – цитирует Кличко Business Insider.

Как сообщал OBOZREVATEL, Энтони Джошуа и Энди Руис прогнозируют, что сойдутся в третий раз друг с другом. Напомним, реванш Джошуа – Руис пройдет в Саудовской Аравии 7 декабря.

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Автор
Александр Чеканов Александр Чеканов
Тема
Джошуа – Руис: реванш
Персоны
Энтони Джошуа Энди Руис-младший Владимир Кличко
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