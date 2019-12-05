"Невозможно забыть": Кличко дал прогноз на реванш Джошуа – Руис

Легендарный Владимир Кличко выразил уверенность в том, что Энтони Джошуа победит Энди Руиса в матче-реванше и снова будет доминировать в супертяжелой весовой категории.

По словам нашего экс-чемпиона мира, эксперты и фанаты слишком рано списывают британца со счетов.

Владимир Кличко и Энтони Джошуа

"Джошуа совершенный боксер. Я искренне верю в него. Хотя он проиграл, но я вижу в нем то, что и в себе, когда проигрывал парням, которым не должен был проигрывать. Считаю, что Энтони совершенный спортсмен, хотя сейчас он не чемпион. Он может доминировать в дивизионе, у него есть для этого все возможности. Что касается Энди Руиса, то невозможно забыть то, что он сделал. Это был один из лучших перфомансов в истории. Но если выбирать одного, то для меня это Джошуа. Верю, что он приведет себя в порядок", – цитирует Кличко Business Insider.

Как сообщал OBOZREVATEL, Энтони Джошуа и Энди Руис прогнозируют, что сойдутся в третий раз друг с другом. Напомним, реванш Джошуа – Руис пройдет в Саудовской Аравии 7 декабря.

Кто с кем встречается в украинском спорте, узнавай у нас в Telegram!