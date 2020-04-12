Главная Новости
12 апреля • обновлено в 13:44
МоваЯзык
Экономика Шоу

/ Новости бокса

"Нет яиц": Лопес назвал "истинную причину" побед Ломаченко

1.5т
Читать материал на украинском

Американский чемпион IBF в легком весе Теофимо Лопес (15-0, 11 КО) заявил, что успех украинца Василия Ломаченко (14-1, 10 КО) связан исключительно со слабовольностью его соперников.

Теофимо Лопес

Теофимо Лопес

BoxingScene

"Василию нравится шаг за шагом изматывать соперников легкими ударами. Ты даже их не замечаешь, но затем они превращаются в мощные выстрелы. Это заставляет всех соперников Ломаченко сдаваться. Все сдаются Ломаченко на табуретке, ведь у них нет яиц, чтобы встать и драться. Меня же можно будет вынести только на носилках", - цитирует Лопеса Boxing News 24.

Как сообщал OBOZREVATEL, Теофимо не исключил того, что поединок против украинца Василия Ломаченко за звание абсолютного чемпиона мира в легком весе может вообще не состояться.

Напомним, что поединок украинца с Лопесом должен был состояться 30 мая 2020 года. Букмекеры уже назвали фаворита встречи.

О возможности переноса поединка Ломаченко – Лопес впервые заговорил Боб Арум.

Самые красивые девушки у нас в Instagram!

Автор
Максим Богданов Максим Богданов
Персоны
Теофимо Лопес Василий Ломаченко
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
1
0
Смешно
2
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Спорт Бокс

Коронавирус. Самое важное

  • УКРАИНА:

    Подтвержденные случаи: 2777.

    Вылечились: 89. Умерли: 83.

  • В мире заболели 1,79 миллиона человек, погибли – более 108 тысяч.

  • Есть главный маркер: инфекционист сказал, когда эпидемия COVID-19 пойдет на спад.

  • Миру грозит новая эпидемия коронавируса после отмены карантина.

  • Инфекционист Владимир Курпита посчитал, что в Украине заболеет миллион граждан.

Рейтинг букмекеров
  1. Бонус
    2500 грн
  2. Бонус
    500 грн
  3. Бонус
    1000 грн
  4. Бонус
    500 грн
  5. Без Бонуса
Весь рейтинг

Новости спорта

Топ-публикации

Топ-блоги

Ставка матча
все ставки
BIG
VS
Sprout
Победа BIG
1.50 Сделать ставку
Movistar Riders
VS
Heretics
Победа Heretics
1.52 Сделать ставку
Team Liquid
VS
Evil Genuises
Победа Team Liquid с форой в -1,5 карты
1.56 Сделать ставку
fnatic
VS
mousesports
Тотал меньше 4,5 карт
1.52 Сделать ставку
Chaos
VS
Orgless
Победа Orgless
1.60 Сделать ставку
Team Spirit
VS
forZe
Победа forZe на первой карте с форой в -2,5 раунда
1.80 Сделать ставку
FunPlus Phoenix
VS
Gen.G
Победа Gen.G
1.50 Сделать ставку
FURIA
VS
Evil Genuises
Тотал больше 2,5 карт
2,00 Сделать ставку
Endpoint
VS
North
Победа North c форой в -1,5 карты
1.90 Сделать ставку
Heretics
VS
NaVi Junior
Победа Heretics с форой в -1,5 карты
1.50 Сделать ставку