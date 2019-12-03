"Нет удара": бывший соперник Чисоры "поставил диагноз" Усику

Британский боксер Диллиан Уайт считает, что у Дерека Чисоры есть хорошие шансы победить Александра Усика в возможном бою между боксерами.

Диллиан Уайт

"Очевидно, что Усик является хорошим боксером, который хорошо двигается, но у него нет удара. Именно сильный удар помог мне сдерживать атаки Дерека, пока я не попал туда, куда хотел попасть в бою с ним. У Чисоры есть шанс", – заявил Уайт в интервью SkySports.

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Он также сказал, что Чисора всегда готов к грубому бою и никогда не стеснялся использовать запрещенные приемы.

"Дерек не будет против штрафа на несколько очков, не будет против нанести несколько ударов ниже положенного или по затылку. Он не против грязной игры. Я не думаю, что Усик когда-нибудь сталкивался с чем-то подобным", – добавил Уайт.

Как сообщал OBOZREVATEL, журналистам удалось узнать новые подробности боя между Александром Усиком и Дереком Чисорой.

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