Главная Новости
7 мая • обновлено в 23:22
МоваЯзык
Экономика Шоу

/ Новости бокса

"Нет такого - украинец": российский боксер Трубников заявил, что "Усик – наш человек"

1.4т
Читать материал на украинском

Известный российский боксер Александр Трубников заявил, что Василий Ломаченко и Александр Усик являются кумирами в России

"Я детей тренирую, они маленькие, им по 10-11 лет, всегда я им говорил – посмотрите на Василия Ломаченко. Дети подходят спрашивают: "Какой нам бой посмотреть?". Я говорю: "Посмотрите Александра Усика". Дети уже следят за ним, звонят мне: "А когда будет Усик драться?", Дети уже понимают, что он наш человек. нет такого такого – россиянин или украинец, просто он – наш брат. Нет разделения. Национальные взгляды какие-то – такого вообще нет. Они – великие спортсмены. Все они прославляют Господа и нашу православную веру", – сказал Трубников.

Как сообщал OBOZREVATEL, украинские пользователи интернета бурно отреагировали на предложение генсека Федерации бокса России дать гражданство РФ Александру Усику и Василию Ломаченко после включения их в базу "Миротворец".

Напомним. что чемпион мира по версиям WBC, WBO, WBA Василий Ломаченко и экс-абсолютный чемпион мира в тяжелом весе Александр Усик снялись в российском фильме "Здравствуй, брат, Христос Воскресе!".

В этой ленте Ломаченко заявил, что он до сих пор не верит, что Россия начала войну в Украине.

Первая ракетка Украины Сергей Стаховский не смог сдержать эмоций от поступка Усика и Ломаченко.

Депутат фракции "Европейская Солидарность" Виктория Сюмар заявила, что Усик и Ломаченко стали инструментами в руках пропагандистов страны-агрессора.

У нас в Telegram ты узнаешь первым, когда Ломаченко станет абсолютным чемпионом мира!

Автор
Максим Богданов Максим Богданов
Персоны
Александр Усик Василий Ломаченко
Поделиться в Facebook
2
Комментарии
10
4
Смешно
2
Интересно
0
Печально
3
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
ковпак сидор
ковпак сидор
Таки да,после 1 й мировой австро-венгры и придумали таки украиннцев,это были вероотступники уни а ты,кто не стал ра ком -того в концлагерь.Как вы думаете откуда взялись католики на Украине ,главное требование что бы стать козаком-нужно было быть православным
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Zhikharev Dmitry
Zhikharev Dmitry
а что не так Трубников сказал?
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Спорт Бокс

Коронавирус. Самое важное

Рейтинг букмекеров
  1. Бонус
    2500 грн
  2. Бонус
    500 грн
  3. Бонус
    1000 грн
  4. Бонус
    500 грн
  5. Без Бонуса
Весь рейтинг

Новости спорта

Топ-публикации

Топ-блоги

Ставка матча
все ставки
Team Liquid
VS
100 Thieves
Победа Team Liquid
1.52 Сделать ставку
G2
VS
c0ntact
Победа G2 c форой в -1,5 карты
1.60 Сделать ставку
forZe
VS
Unique
Победа forZe с форой в -1,5 карты
1.45 Сделать ставку
Team Spirit
VS
Nemiga
Победа Team Spirit с форой в -1,5 карты
2,00 Сделать ставку
Winstrike
VS
Gambit Youngsters
Победа Gambit Youngsters
2,03 Сделать ставку
Динамо Брест
VS
Динамо Минск
Победа Динамо Брест с форой (0)
1.57 Сделать ставку
Смолевичи
VS
БАТЭ
Победа БАТЭ с форой (-1.5)
1.79 Сделать ставку
Витебск
VS
Шахтер Солигорск
Инд. тотал Шахтера больше 1.5
2.04 Сделать ставку
Ислочь
VS
Белшина
Инд. тотал Ислочи больше 1.5
1.96 Сделать ставку
Renegades
VS
Ground Zero
Победа Renegades на первой карте с форой в -6,5 раундов
1.65 Сделать ставку