"Нет смысла, точка": у Джошуа категорично высказались о реванше с Руисом

Команда британского супертяжа Энтони Джошуа активировала опцию о незамедлительном матче-реванше с мексиканским чемпионом Энди Руисом.

Поединок, по словам промоутера AJ Эдди Хирна, должен состояться в ноябре-декабре нынешнего года. При этом на принятие решения о повторном бое у Джошуа было 30 дней.

Джошуа – Руис

"Нет никакого смысла в том, чтобы откладывать решение. Мы об этом говорили сразу же после боя. И Джошуа сейчас не интересуют другие бои. Поэтому какой смысл ждать 30 дней? Тем более, что все хотели, чтобы мы побыстрее внесли ясность в этот вопрос. Мы даже не рассматривали никаких альтернативных вариантов. Нам нужен реванш. Точка", – цитирует Хирна vringe.com.

Как сообщал OBOZREVATEL, Энтони Джошуа сенсационно проиграл Энди Руису нокаутом в седьмом раунде.

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