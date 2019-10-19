"Нет силы": Усику в супертяжах поставили "фатальный диагноз"

Знаменитый британский боксер Дерек Чисора (31-9, 22 KO) уверен, что украинцу Александру Усику ничего не светит в супертяжелом дивизионе.

Дерек Чисора

"Я не думаю, что он сможет продолжать жонглировать мячами, которыми он всегда жонглировал, и танцевать. Он делал эти вещи в крузервейте, но он не сможет это делать в супертяжелом весе. Люди хотят видеть, как бойцы дерутся. Я не думаю, что у него есть сила для супертяжелого веса", - приводит слова британца Vringe.com со ссылкой на новостной портал Seconds.

Дэвид отмечает отличную скорость и маневренность украинца, но считает, что без сильного удара, он не добьется успехов.

"Фитнес — это хорошо, если ты завершаешь это мощный ударом. Мне нравится, когда фитнес, фитнес, фитнес и бум — ты на полу. А у него фитнес, фитнес, фитнес — и просто жонглирование мячами, и подобные вещи", - поставил фатальный "диагноз" Чисора.

Как сообщал OBOZREVATEL, неделю назад Александр Усик (17-0, 13 КО) победой техническим нокаутом дебютировал в супертяжелом дивизионе. Наш соотечественник в США легко разобрался с местным ветераном Чаззом Уизерспуном (38-4, 29 КО).

Перед боем украинские болельщики, пришедшие на Wintrust Arena поддержать своего боксера, вместе с солистом фантастически исполнили гимн нашей страны.

После поединка Александр прокомментировал свой успех, заявив что ему пришлось понервничать.

Позже были опубликованы лучшие моменты встречи Усик — Уизерспун и полная запись боя.

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